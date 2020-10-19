Москва, , 15:51 — REGNUM Ведение бизнеса в России становится все более непредсказуемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Сегодня под российский бизнес заложено две «бомбы», которые делают его ведение чрезмерно рискованным. Это закон о банкротстве и субсидиарная ответственность, — рассказал Ордов. — Более 97% компаний, попав в стадию банкротства, заканчивают свою жизнь ликвидацией. Никакой антикризисной функции в этот механизм в России, по сути, не заложено. Субсидиарная ответственность выхолащивает суть организационно-правовой формы «общество с ограниченной ответственностью», распространяясь даже на директора, главного бухгалтера, а иногда и на менеджеров компании».

В условиях такой трансформации, как полагает Ордов, растет непредсказуемость ведения бизнеса в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что одна из проблем, мешающих бизнесу эффективно развиваться в России, заключается в том, что правовая система РФ считает предпринимательство неким лукавством.

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