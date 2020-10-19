Москва, 19 октября 2020, 15:51 — REGNUM Ведение бизнеса в России становится все более непредсказуемым. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
В условиях такой трансформации, как полагает Ордов, растет непредсказуемость ведения бизнеса в России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что одна из проблем, мешающих бизнесу эффективно развиваться в России, заключается в том, что правовая система РФ считает предпринимательство неким лукавством.
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