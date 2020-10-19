Москва, , 15:39 — REGNUM Одна из проблем, мешающих бизнесу эффективно развиваться в России, заключается в том, что правовая система РФ считает предпринимательство неким лукавством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что иностранные бизнесмены недовольны тем, что в России часто изменяется законодательство.

«Иностранные бизнесмены в разные годы по-разному формировали список претензий к инвестиционному климату России, но всегда и неизменно в списке претензий оставалось правовое поле, — согласился Ордов. — С другой стороны, бизнес-среда эволюционирует динамично, усложняются денежные потоки, формы и инструменты управления капиталом как следствие оптимизации бизнеса. В этом соревновании законодательство вынужденно реагирует на изменяющиеся экономические условия».

Но, как подчеркнул Ордов, по его мнению, суть претензий, выдвигаемых иностранным бизнесом, заключается не в изменениях, а в непредсказуемости этих изменений.

«Кроме того, настораживают взгляды всех членов правовой системы в России, считающих предпринимательство «лукавством», законную оптимизацию налогообложения — преступлением, а получение дохода от законной коммерческой посреднической деятельности порой может приравниваться к виду мошенничества», — сказал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи заявил, что ведение бизнеса в России превращается в рулетку.