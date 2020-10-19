Москва, 19 октября 2020, 15:39 — REGNUM Одна из проблем, мешающих бизнесу эффективно развиваться в России, заключается в том, что правовая система РФ считает предпринимательство неким лукавством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что иностранные бизнесмены недовольны тем, что в России часто изменяется законодательство.
Но, как подчеркнул Ордов, по его мнению, суть претензий, выдвигаемых иностранным бизнесом, заключается не в изменениях, а в непредсказуемости этих изменений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи заявил, что ведение бизнеса в России превращается в рулетку.