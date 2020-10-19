Москва, , 15:54 — REGNUM За графиками строительства судов нужно внимательно следить, а возникающие проблемы своевременно решать. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 октября на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым в Кремле.

Шестаков рассказал главе государства о промежуточных итогах реализации механизма инвестиционных квот. Он предполагает выделение квот на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи или переработки, то есть на строительство судов и заводов.

Суда строятся с задержкой, отметил он. Росрыболовство, Минпромторг и представители отрасли составляют новые графики строительства.

«Нужно за этим следить внимательно и реагировать своевременно», — подчеркнул Путин. У предприятий достаточно заказов, нужно соответствующим образом выстраивать графики, добавил он.

Шестаков рассказал и о проблемах с финансированием строительства научно-исследовательских судов. Путин заверил, что в этом направлении будет проведена работа.

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