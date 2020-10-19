Москва, , 15:30 — REGNUM Средняя заработная плата в рыбной отрасли за первое полугодие 2020 года составила 91 тыс. рублей. Об этом 19 октября заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В целом средняя заработная плата в рыбной отрасли за первое полугодие составила 91 тыс. рублей, и мы находимся на третьем месте среди всех отраслей экономики после финансового сектора и сектора добычи полезных ископаемых. То есть это очень хороший показатель», — заявил Шестаков.