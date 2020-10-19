Москва, , 15:32 — REGNUM Связанные с коронавирусом ограничения не нарушили ритмичную работу российской рыбной отрасли. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 19 октября на встрече с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым в Кремле.

Несмотря на определённые ограничения, рыбная отрасль в целом работает ритмично. Показатели текущего года соответствуют показателям за такой же период минувшего года, отметил глава государства.

Путин попросил Шестакова представить доклад об основных показателях работы и о ходе строительства новых судов. При этом он отметил, что знает о трудностях с финансированием сооружения научно-исследовательских судов.

Как сообщало ИА REGNUM, Росрыболовство ожидает в текущем году вылов около 5 млн тонн, что соответствует уровню 2019 года.

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