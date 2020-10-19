Москва, , 15:24 — REGNUM Росрыболовство активно сотрудничает с РЖД в поиске решения логистических проблем, связанных с поставками рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России. Об этом 19 октября заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Если говорить о логистических проблемах, инфраструктурных, то с РЖД мы достаточно плотно работаем. Здесь есть понимание и чётко налажен график осуществления поставок вагонов. То есть проблем с доставкой рыбной продукции сейчас нет», — заявил Шестаков.

«Мы, конечно, Северный морской путь рассматриваем как возможность диверсификации направлений, когда идёт большой объём рыбы непосредственно в лососёвую путину, поскольку портовые мощности не справляются», — указал он.

В июне 2020 года президент России Владимир Путин дал указание правительству, РЖД и «Росатому» сделать предложения и осуществить ряд мер по минимизации расходов, связанных с доставкой рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть.