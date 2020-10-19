Тбилиси, , 15:23 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии за девять месяцев текущего года составил $8,1 млрд, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в отчете Национальной службы статистики (Грузстат), опубликованном 19 октября на сайте организации.

По данным ведомства, объем экспорта из страны снизился до $2,4 млрд, что меньше по сравнению с показателями 2019 года на 12,1%. А объем импорта сократился на 16% и составил $5,7 млрд.

Сообщается, что крупнейшими торговыми партнерами Грузии стали Китай ($355,3 млн), Азербайджан ($327,9 млн) и Россия ($308,6 млн). Товарооборот между Россией и Грузией, по сравнению с прошлым годом, снизился на 17%.

Стоит отметить, что по показателям за восемь месяцев 2020 года, внешнеторговый оборот Грузии, по данным Грузстата, упал в сравнении с прошлогодними показателями на 16,7%.

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