Москва, , 15:13 — REGNUM По итогам сентября 2020 года больше всего кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) было реализовано в Москве. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце в российской столице было реализовано 10 442 новых кроссовера и внедорожника. Это на 15% больше, чем результат прошлогодних продаж, когда были проданы 9072 единицы авто этого сегмента.

На втором месте регионального рейтинга оказалось Подмосковье. Здесь в тот же период продажи кроссоверов и внедорожников выросли на 1,6%, до 5118 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург — 4946 проданных авто, что на 13% больше уровня продаж 2019 года.

Далее по списку идут: Татария (2301 ед.; — 10,6%) и Краснодарский край (2251 ед.; +6%).

Напомним, с января по сентябрь текущего года продажи подержанных машин сегмента SUV в РФ увеличились на 6,7%, до 885 303 единиц.

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