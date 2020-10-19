Москва, , 15:05 — REGNUM Рыболовство и смежные отрасли промышленности в условиях пандемии проявили устойчивость. Об этом 19 октября заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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"Хотел бы в целом сказать, что отрасль в условиях пандемии работает стабильно, это показывают и прогнозы по вылову. Мы ожидаем, что будет вылов на уровне прошлого года, порядка 5 млн тонн», — заявил Шестаков.

«У нас не совсем удачно складывается лососёвая путина, но отставание, недобор по лососёвой путине будет компенсирован добычей сардины иваси, скумбрии и минтая», — указал он.