Москва, , 15:02 — REGNUM Промышленное производство в России переживает спад не только из-за ограничений вызванных коронавирусом, но в первую очередь из-за технологической отсталости. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Кукушкин.

«Скорее всего, по итогам 2020 года сокращение производства будет в районе 5−8%, — сказал Кукушкин. — Хочется верить, что самый тяжелый для российской промышленности период пришелся на весенние месяцы. Второе полугодие уже характеризуется тенденциями к постепенному улучшению. Однако эпидемиологическая ситуация в стране остается напряженной. Число заболевших снова растет, а это может повлечь за собой новые ограничения. Кроме того, причины спада кроются не только в коронавирусе, они более глубокие. В первую очередь это технологическая отсталость».

Как подчеркнул Кукушкин, для подъема обрабатывающей промышленности нам необходимо развивать технологии, связанные с композиционными материалами на основе нанотехнологий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга заявил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.

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