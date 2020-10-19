Москва, 19 октября 2020, 15:02 — REGNUM Промышленное производство в России переживает спад не только из-за ограничений вызванных коронавирусом, но в первую очередь из-за технологической отсталости. Об этом 19 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Кукушкин.
Как подчеркнул Кукушкин, для подъема обрабатывающей промышленности нам необходимо развивать технологии, связанные с композиционными материалами на основе нанотехнологий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга заявил, что сокращение промышленного производства в России по итогам 2020 года может составить 4,5%.
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