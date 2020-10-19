Москва, , 15:04 — REGNUM В компании Renault России объявили о расширении географии действия услуги «Домашние тест-драйвы» (тест-драйвы с выездом на дом). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь (с 19 октября 2020 года) сервис тест-драйва с выездом к клиенту действует не только в Москве и Екатеринбурге, но и в ряде регионов России. Воспользоваться опцией «Домашние тест-драйвы» могут автолюбители из городов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Уфа, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Краснодар.

На данный момент можно протестировать кросс-купе Renault Arkana и новый Renault Kaptur.

Стоит отметить, что этот сервис в Москве был запущен Renault ещё летом 2019 года, а в феврале пробный запуск состоялся в Екатеринбурге.

Напомним, в сентябре 2020 года компания Renault начала экспорт рестайлингового кроссовера Renault Kaptur в страны СНГ: Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Армению и Киргизию.

Читайте также: В России подорожали автомобили Renault