Уфа, , 15:00 — REGNUM Аграрии Башкирии намолотили в текущем году рекордное количество зерна. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году в республики намолотили свыше 4 млн тонн зерна, что на 25 процентов больше показателя 2019 года.

Главы региона Радий Хабиров поздравил работников села с этим важным событием и напомнил, что за минувшие 10 лет в Башкирии смогли перешагнуть отметку в 4 млн тонн всего лишь второй раз.

Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря республиканской поддержке.

По информации министерства сельского хозяйства, в 2020 году хлеборобы с каждого гектара собрали в среднем по 22,8 центнера, а в прошлом году этот показатель составил 19,9 ц/га.

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