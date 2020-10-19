Москва, 19 октября 2020, 14:46 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о том, что ослабление рубля позитивно влияет на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.
Как пояснил Чередниченко, только за первые четыре месяца года автомобили подорожали в среднем на 10%, а впереди еще планы по осенним корректировкам цен со стороны производителей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров положительно оценил падение курса рубля на экономику РФ.