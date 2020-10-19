Москва, , 14:46 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о том, что ослабление рубля позитивно влияет на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

«Конечно, экспортеры получили усиление их экспортной позиции, но не пропорционально проценту падения национальной валюты. А вот на снижение внутреннего спроса ослабевший рубль повлиял прямо, ударив по производителям. Ощутимо снизилась покупательская способность населения, — сказал Чередниченко. — А по некоторым отраслям рост курса доллара от 61 до 78 рублей спровоцировал (среди прочих факторов) рост цен с существенным опережением темпа инфляции».

Как пояснил Чередниченко, только за первые четыре месяца года автомобили подорожали в среднем на 10%, а впереди еще планы по осенним корректировкам цен со стороны производителей.

«По итогам первого полугодия квартиры в московских новостройках также выросли в цене в среднем на 4%», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпромторга Денис Мантуров положительно оценил падение курса рубля на экономику РФ.