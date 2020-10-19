Париж, , 14:50 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил о выделении 20 миллиардов евро на финансирование предприятий частного сектора. Об этом, как передает Le Figaro, сообщил он 19 октября на пресс-конференции.

По его словам, правительство Франции выделит 20 миллиардов евро на увеличение собственного капитала предприятий. Как пояснил Ле Мэр, эти средства будут распределены в форме банковских кредитов, но будут гарантированы государством.

Министр экономики и финансов Франции заявил, что правительство «в скором будущем выделит до 20 миллиардов евро на кредиты для восстановления собственного капитала предприятий».

Напомним, 3 сентября французское правительство представило план восстановления экономики, расходная часть которого рассчитана на 100 миллиардов евро.