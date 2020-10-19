Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Властям Санкт-Петербурга удалось добиться снижения для Петербурга установленного ранее ежегодного объема строительства жилья в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом сообщил журналистам 19 октября профильный вице-губернатор Николай Линченко.

Новостройки на набережной Невы в спальном районе Дарья Драй © ИА REGNUM

«Изначально по нацпроекту в Санкт-Петербурге должно было строиться 5,5 млн кв. метров жилья в год. Это было бы катастрофично для рынка, в первую очередь, из-за той нагрузки, которая ложилась бы на инженерную и транспортную инфраструктуру <…> Нам удалось договориться о показателе в 3,047 млн кв. метров в год и это та «золотая» середина, которая устраивает рынок», — сказал высокопоставленный чиновник Смольного.

В Минстрой РФ направлено письмо с предложением установить на период 2020—2030 годов общий объем строительства в Санкт-Петербурге в объеме 31,597 млн кв. м.

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Напомним, согласно нацпроекту, Петербург должен был уже к 2024 году построить 25 млн кв. метров жилья. Осенью 2019 года губернатор Александр Беглов заявил, что город не будет этого делать, потому что «Петербург — не пылесос» и не должен собирать жителей со всей России, чтобы заселять их в «коробки в поле». По подсчетам Смольного, такое количество жилья потребовало бы 188 млрд рублей дополнительных затрат на социальную, инженерную, транспортную инфраструктуру.

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К 2030 году прогнозируемый показатель обеспеченности населения жильем в Петербурге должен составить 27,34 кв. метра на человека. В настоящее время этот показатель составляет 26,2 кв. метра на человека.

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