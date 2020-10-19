Чебоксары, , 14:37 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело по факту нарушения прав детей-сирот на обеспечение их жильём. Следствие полагает, что должностные лица республиканского минстроя ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

По версии правоохранителей, с апреля 2018 года до 5 октября 2020 года должностные лица министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии, осуществляющие в рамках своих полномочий функции по реализации программ по приобретению жилья детям-сиротам, не предприняли должных мер к надлежащему освоению выделенных средств. В управлении полагают, что это привело к неосвоению в 2018—2019 годах более 67 млн рублей.

«Также существенно нарушены права и законные интересы 1 402 детей-сирот, которые в течение длительного времени не обеспеченны жильем», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В ведомстве отмечают, что будет дана правовая оценка «действиям либо бездействию конкретных должностных лиц министерства, допустивших указанный факт».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии на обеспечение жильём детей-сирот выделено 213 млн рублей, из них на начало сентября освоено 102,5 млн рублей (48%), приобретено 106 квартир из 196. Власти поясняли, что основная причина неосвоения — в разнице начальной цены приобретения жилья, установленной Минстроем России для регионов, и рыночной стоимостью — в частности, в первом полугодии для Чувашии федеральное министерство установило размер в 36 063 рубля (за «квадрат»), в то время как рыночная цена в Чебоксарах превышала 47 тыс. рублей. Для снятия проблемы в регионе разработан законопроект об увеличении оплачиваемой за счет средств республиканского бюджета стоимости 1 кв. метра приобретаемого жилья для детей-сирот.