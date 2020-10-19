Москва, , 14:39 — REGNUM Встречу с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проведет 21 октября в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин. Об этом 19 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, в среду (21 октября) президент встретится с членами бюро РСПП», — заявил пресс-секретарь.

Также он отметил, что данная встреча является традиционной и напомнил, что она проходит на полях Недели российского бизнеса РСПП.

«Она (встреча) пройдет в режиме видеоконференции», — также сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что 19 октября президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым.