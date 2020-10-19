Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Промышленное производство в США сократилось в сентябре после четырех месяцев роста, сообщает 16 октября американское агентство Associated Press.

Согласно данным, опубликованным Федеральной резервной системой США, после периода роста темпов промышленного производства, которому предшествовало сильное падение в апреле в связи с карантином, который привел к параличу экономики, в сентябре этот показатель сократился на 0,6%.

Кроме того, если в августе загрузка промышленных мощностей в стране достигла 72%, то уже в сентябре она сократилась на половину процента, и оказалась меньше на 8,3% долгосрочного среднего уровня.

Напомним, в Белом доме США заявили 14 октября о том, что многие показатели говорят о быстром восстановлении экономики США от причиненного пандемией коронавируса вреда.