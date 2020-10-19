Москва, , 14:30 — REGNUM Ведение бизнеса в России превращается в рулетку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что иностранный бизнес недоволен частыми изменениями российского законодательства.

«Наши иностранные коллеги более терпеливы, более вежливы и где-то более наивны, поэтому они очень корректно в ответах на вопросы высказали то, что о чем российский бизнес кричит громко многие годы, — сказал Хуруджи. — Да, действительно, претензии иностранных бизнесменов обоснованы — законодательство, особенно касающееся малого и среднего бизнеса, меняется у нас слишком часто, даже по российским меркам».

При этом эксперт подчеркнул, что частое изменение законов — это не основная проблема.

«Гораздо хуже, например, бюрократические проволочки, административное давление на бизнес, страх уголовного преследования, собственно общее количество законов и подзаконных актов, количество которых должна сократить «регуляторная гильотина», — сказал Хуруджи. — А вот среди причин, которые условно можно назвать причинами «второго ряда», частые изменения законодательства точно в лидерах. Это обстоятельство серьезно отягощает все вышеназванные проблемы. Потому что добавляет непредсказуемости и увеличивает риски промахнуться, ошибиться и т. д.»

Как подытожил эксперт, учитывая еще и избирательность применения законов, ведение бизнеса в России превращается в рулетку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Дмитрий Порочкин объяснил, как частое изменение законов мешает иностранным бизнесменам вести дела в РФ.

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