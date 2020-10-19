Москва, , 14:29 — REGNUM Законопроект об особых условиях при госзакупках по содержанию автомобильных дорог внесли в Госдуму депутаты «Единой России» во главе с Глебом Хором, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Предлагаются поправки в законы, в том числе «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», предусматривающие возможность установления до 31 декабря 2022 года на полуострове особого порядка выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для осуществления закупок работ по содержанию автомобильных дорог.

В Республике Крым в процессе проведения закупок работ по содержанию дорог цена контракта по результатам торгов зачастую опускается на уровень, несопоставимый с предметом закупки, что приводит к невыполнению исполнителем условий контракта либо выполнению его с нарушением качества и сроков сдачи объекта в эксплуатацию, отмечают авторы.