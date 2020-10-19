Вашингтон, , 14:31 — REGNUM Дилеры японской компании Nissan в США начнут реализацию новой модели Nissan (Rogue) X-Trail с конца октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новое авто получило смелый и мощный дизайн, который сочетает в себе силу и качество спортивной модели. Для кузова автомобиля предусмотрены пять типов двухцветной окраски. Салон же выполнен в изысканном дизайне.

В компании подчеркнули, что новый X-Trail имеет отличную маневренность. Она достигнута благодаря более технологичной «тележке». Также авто может похвастаться самым высоким в своем классе уровнем безопасности.

Внутри автомобиля установлен 12,3-дюймовый экран цифровой «приборки», 10,8-дюймовый проекционный экран, а также 9-дюймовый дисплей мультимедийной системы. В модели имеется функция автоматического управления ProPilot с адаптивным круиз-контролем.

Среди помощников стоит отметить опцию удержания машины в полосе движения и опцию Vehicle Motion Control, отвечающую за предугадывание действий водителя и вмешательства в управление авто в случае необходимости.

Напомним, в США автомобиль будет продаваться только с 2,5-литровым бензиновым атмосферным мотором на 184 л. с., который будет агрегатироваться в паре с вариатором и приводом 4×4 с электрогидравлической муфтой.

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