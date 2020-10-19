Москва, , 14:25 — REGNUM В Москве 19 октября начала работу выставка «Российская промышленная неделя», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие проходит в ЦВК «Экспоцентр», оно продлится до 22 октября. В ней принимает участие порядка 600 компаний.

В рамках «недели» пройдут три отраслевые выставки — «Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов» «Технофорум-2020», выставка оборудования, технологий и материалов для процессов сварки и резки Rusweld 2020, а также выставку машин, оборудования и технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности «Лесдревмаш-2020».

Организаторы называют лейтмотивом мероприятия цифровизацию производства.