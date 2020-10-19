Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы рассмотрят поправки в правила землепользования и застройки города, что наложит запрет на застройку набережной реки Дон. Ранее общественники и горожане выступили против строительства высоток на улице Береговой.

«Мы не должны стоять на месте, не должны мириться с существующим положением вещей, когда самое сердце нашего города — его набережную — застраивают многоквартирными домами, превращая её тем самым в некий спальный район», — считает ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Согласно изменениям, которые с большой долей вероятности будут приняты, на набережной разрешит строительство объектов сферы рекреации, развлечения, отдыха, туризма, объектов обслуживания. Однако поправки не отменят ранее выданную застройщикам разрешительную документацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Нельзя убить Ростов-на-Дону высотками – губернатор