Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Правительство Грузии не может ввести строгие карантинные меры для защиты населения от коронавируса, так как второй такой удар экономика страны не выдержит. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 19 октября заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

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«Во время первой волны мы правильно оценили свои ресурсы, приняли болезненное решение и объявили довольно жесткий локдаун, но не будем забывать, что в то время в стране была нехватка масок. Тогда мы проводили 200 тестов, и у мира не было никаких знаний об этом вирусе», — заявил Гахария.

Он отметил, что теперь в разных странах признали ношение маски более оптимальным средством защиты от коронавируса, чем жесткий карантин. В связи с этим, как сказал Гахария, стратегия правительства в борьбе с коронавирусом изменилась.

Стоит отметить, что 18 октября, в Грузии был зафиксирован антирекорд по числу выявленных за сутки носителей коронавируса — 1192. Это почти на 25% больше, чем предыдущий максимум, который был 17 октября. В сутки в стране проводят в среднем 8 — 9 тыс. ПЦР-тестов.

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