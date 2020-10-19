Ульяновск, , 14:16 — REGNUM Ульяновский автозавод (УАЗ) запускает сервис аренды машин. Об этом сообщается на сайте компании.

С помощью онлайн-сервиса клиенты компании смогут взять в аренду автомобиль УАЗ «Патриот» на период до 28 дней (55 тыс. рублей). Стоимость аренды семи дней составит 20 тыс. рублей, а проката авто в выходные дни (забрать в пятницу с 10:00 до 19:00 и вернуть в понедельник с 9:30 до 12:00) стоит 10 тыс. рублей.

В компании подчеркнули, что все внедорожники имеют автоматическую трансмиссию и представлены в топовой комплектации. Кроме того, все автомобили для каршеринга имеют страховку. Ограничений по пробегу нет.

Чтобы воспользоваться услугой нужно иметь водительское удостоверение, а также быть не младше 25 лет. Кроме того, стаж вождения должен быть от трёх лет.

Ранее компания Soroush Diesel Mabna приступила к продажам в Иране УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи».

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