Москва, , 14:01 — REGNUM Порядка пяти миллионов жителей России имеют лишь частичную занятость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Смягчение денежно-кредитной политики Банком России позволило в июне — сентябре активизировать рынок потребительского кредитования, но при этом ЦБ РФ стал заложником низких ставок, — сказал экономист. — Сегодня мы уже видим официальное число безработных, близкое к 5 млн человек, а также еще порядка 5 млн имеют лишь частичную занятость, что в условиях отсутствия прогнозов устойчивого роста российской экономики лишает надежд на создание новых рабочих мест, а следовательно, и зарплат».

В этом, как полагает Ордов, может проявиться особенность финансовых кризисов, которые проявляются моментально, нарастают скоротечно и неотвратимо, сокрушая практически любые меры противодействия.

«Именно поэтому кризис проще и дешевле предотвратить, чем локализовать. Но сегодня мы попали в «социальную ловушку», когда нельзя предотвратить неизбежное, не нанеся несоизмеримого вреда заемщикам и экономике», — пояснил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов назвал неотвратимым кризис неплатежей.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кризис неплатежей неизбежен!»: экономист о будущем кредитного рынка РФ