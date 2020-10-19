Ханты-Мансийск, 19 октября 2020, 13:59 — REGNUM Югорский промышленно-инвестиционный форум (ЮПИФ) пройдет онлайн 23 октября 2020 года. Данное решение принято в целях снижения риска завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.
Трансляция тематических сессий и круглых столов будет организована на сайте форума. Ключевые темы мероприятия — цифровизация промышленности, государственно-частное партнерство и привлечение инвестиций.
Также в режиме онлайн на форуме запланирован акселератор технологических стартапов. Кроме того, на полях форума запланировано подписание ряда соглашений, которые заключат с партнёрами департаменты промышленности и недропользования ХМАО, Фонд развития Югры и Технопарк высоких технологий.