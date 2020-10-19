Москва, , 13:58 — REGNUM Россия активно продвигает свою вакцину от коронавируса «Спутник V» на мировые рынки, на этот препарат есть повышенный спрос. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 19 октября журналистам.

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Российская вакцина весьма активно продвигается в рамках сотрудничества с другими государствами, отметил он, комментируя обсуждение этой темы президентом Путиным в телефонном разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 17 октября.

Международным продвижением вакцины занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Фонд действует весьма успешно, он сталкивается с повышенным спросом на продукцию российских ученых, подчеркнул Песков.

Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, желает ли саудовская королевская семья пройти вакцинацию. Нужно спросить у этой семьи, сказал он.

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