Москва, 19 октября 2020, 13:50 — REGNUM В РФ может начаться лавинообразное нарастание просроченных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.
Как отметил Ордов, 2020 год банковский сектор прошел относительно легко и практически без потерь, чего не скажешь про население.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что банки РФ закончат 2020 год с «неприличной прибылью».
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