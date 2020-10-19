Москва, , 13:50 — REGNUM В РФ может начаться лавинообразное нарастание просроченных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

«Кризис неплатежей практически неизбежен в России, — сказал он. — Сегодня есть смысл лишь обсуждать глубину этого кризиса и то, выльется ли он в полномасштабный банковский кризис со всеми ограничениями на суммы операций по снятию наличных, а также девальвационным давлением. Статистика нас догоняет с опозданием на квартал, так как рост просроченной задолженности фиксируется после 90 дней неуплаты. Но уже сейчас понятно, что падение реальных доходов населения на фоне роста средней суммы кредита может перейти от несущественной для банков проблемы просрочек и реструктуризации к лавинообразному нарастанию просроченных кредитов на фоне сжимающегося кредитного портфеля. Это придаст дополнительный ужас происходящему».

Как отметил Ордов, 2020 год банковский сектор прошел относительно легко и практически без потерь, чего не скажешь про население.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что банки РФ закончат 2020 год с «неприличной прибылью».

Читайте ранее в этом сюжете: Банки РФ закончат 2020 год с «неприличной прибылью» – экономист

Читайте развитие сюжета: Экономика РФ попала в «социальную ловушку» и кризис неотвратим – мнение