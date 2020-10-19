Волгоград, , 13:49 — REGNUM 22 млн рублей на обеспечение жильём ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц выделено Волгоградской области правительством РФ. На эти средства жилищные условия улучшат 15 человек, сообщили ИА REGNUM 19 октября в пресс-службе администрации региона.

На федеральные субвенции будут оформлены и выданы гарантийные письма о предоставлении социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений ветеранам. Жилищный вопрос для 15 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц обещают закрыть до конца 2020 года.

С 2008 по 2020 годы новое жильё получили 2,06 тысячи ветеранов, общий объём федерального финансирования превысил 2,5 млрд рублей.