Душанбе, , 13:45 — REGNUM По итогам января—сентября 2020 года в Таджикистане всеми видами транспорта перевезено 60,2 млн тонн грузов, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Объем перевозок железнодорожным транспортом увеличился на 16,3%, до 4,6 млн тонн. Автомобильным транспортом перевезено 55,6 млн тонн груза, что на 7,7% меньше, чем в январе—сентябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе—августе 2020 года всеми видами транспорта в Таджикистане перевезено 53,6 млн тонн грузов. Снижение грузоперевозок в республике отмечается в связи с пандемией коронавируса.

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