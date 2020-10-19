19 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 14:37 — REGNUM В середине октября индексы показали отрицательную динамику. Падение было вызвано ростом количества случаев COVID-19 в мире, отчетностью части банков, которая оказалась хуже ожиданий, и отсутствием согласия относительно нового пакета мер поддержки экономики, вероятность принятия которого до выборов в США уменьшается.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире преодолел отметку в 400 тысяч человек в день. На прошлой неделе прирост новых случаев подскочил в США до отметки в 65−70 тысяч случаев, но смертность пока не превышает отметку в 1 тысячу человек в день.

В Европе ситуация продолжает ухудшаться. Наихудшее положение во Франции, где наблюдался ежедневный прирост свыше 25 тысяч человек в день. Правительство Франции в крупных городах установило комендантский час с 21:00 до 6:00 и ввело ограничения на работу кафе и ресторанов. Ухудшение ситуации продолжается и в других европейских странах, которые также ввели ряд ограничений, связанных с работой баров и ресторанов, и рассматривают меры по ограничению работы торговых центров и фитнес-клубов.

Рынок труда на этой неделе показал противоречивую динамику. Количество новых обращений за пособиями увеличилось на 58 тысяч человек — до 898 тысяч, что оказалось хуже ожиданий в 825 тысяч. Повторные обращения за пособиями по безработице (аналог уровня безработицы) составили 10 млн человек и оказались существенно лучше ожиданий в 10,7 млн. Однако уменьшение повторных заявок было воспринято рынком негативно, так как может стать сдерживающим фактором для принятия нового пакета стимулирующих мер.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

Появились и негативные новости от производителей вакцин и лекарств от COVID-19. На этой неделе были приостановлены испытания вакцины от компании Johnson & Johnson, так как у одного из испытуемых был обнаружен негативный побочный эффект, но пока нет информации — вакцина была причиной или нет. Американский регулятор здравоохранения из-за опасений относительно безопасности испытуемых остановил испытания препарата ACTIV-19 от компании Ely Lilly для лечения COVID-19. Pfizer и BioNTech объявили о том, что данные по эффективности их вакцины будут представлены не раньше третьей недели ноября, хотя ранее ожидалось, что данные будут опубликованы до конца октября.

Рынок трежерис оказался на распутье. Доходность 10-летних трежерис практически не изменилась, снизившись на 2 б. п. из-за опасений по поводу последствий второй волны пандемии, и, несмотря на ожидания рекордных стимулов и значительные чистые заимствования казначейства США на $82 млрд, доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 4 б. п., последовав за трежерис.

Цены на подержанные автомобили в США снизились с августовских исторических максимумов. Manheim Used Vehicle Value Index снизился в сентябре на 1,6%, но остался на 15% выше прошлогодней отметки. Вероятно, это скорее связано с выходом автопроизводителей на полную мощность в сентябре, чем с уменьшением спроса, так как количество проданных автомобилей выросло на 1 млн м/м. Текущий уровень цен на подержанные автомобили, безусловно, всё ещё защищает залоговую стоимость автокредитов финансовых дивизионов автоконцернов, а также позволяет увеличивать цены на новые автомобили, тем самым поддерживая прибыль.

Производство автомобилей

Основное внимание на этой неделе будет приковано к динамике новых случаев заражения, уровню госпитализации и уровню смертности от COVID-19, а также к информации относительно введения новых ограничительных мер в Европе и США из-за COVID-19. Также на неделе будут опубликованы недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Инвесторов будет интересовать — имело ли временный характер повышение новых заявок на пособие по безработице на этой неделе или это начало тренда на ухудшение состояния рынка труда из-за новой волны COVID-19. Кроме этого, внимание инвесторов будет приковано к сезону отчётностей. В ближайшие дни будут опубликованы квартальные отчеты Microsoft, Intel, Coca-Cola, Philip Morris и других.