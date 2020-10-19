Москва, , 13:39 — REGNUM В понедельник, 19 октября, цены на нефть находятся немногим ниже цены закрытия предыдущей недели на фоне отсутствия поводов для продолжения восходящей динамики после двух сорвавшихся попыток уйти в коррекцию в четверг-пятницу. Котировки марки Brent теряют четверть процента, опустившись до $42,5/барр. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

По его словам, утренние попытки обновить максимум с начала октября окончились неудачей после неоднозначной статистики из Китая. С одной стороны, данные по ВВП страны за третий квартал оказались ниже прогноза в 5,2%, составив всего 4,2%. С другой объем промпроизводства в сентябре вырос на 6,9% при ожиданиях роста в 5,9%, что может заставить пересмотреть сроки и степень сокращения загрузки местных НПЗ, отметил он.

Коган добавил, что до конца дня следует ожидать боковой динамики в ожидании новостей об обсуждении в Палате представителей США нового пакета стимулов, шансы на принятие которого до выборов президента в ноябре откровенно невелики. Также, отметил он, сегодня появятся новости о переговорах в отношении Brexit — сохранение разногласий между ЕС и Великобритании также способно усилить негатив на рынках, что подтолкнет цены на нефть к новым попыткам отката в район $41−41,5/барр. по сорту Brent.

По его словам, в понедельник нефтяной рынок будет отыгрывать и «свои собственные новости». Сегодня состоится заседание технического комитета ОПЕК, где будут обсуждаться сценарии развития рынка в 2021 году. Пятничная встреча представителей ОПЕК+, где прозвучали комментарии о готовности поддержать рынок, что в дальнейшем было подкреплено в телефонном разговоре лидеров России и Саудовской Аравии, вероятно, уже отражено в ценах и не способно привести к активизации покупателей, отметил он.

Стоит напомнить, что объем ограничений нефтедобычи странами ОПЕК+ в январе будет доведен до 7,7 млн барр/сутки. Но на фоне ухудшения дисциплины участников объединения и рисков «второй волны» для потребления в IV кв. эти намерения, с высокой вероятностью, не будут реализованы. Тем более, что появился новый фактор в виде поставок нефти из Ливии, которые уже достигли 250 тыс. барр/сутки и в обозримом будущем могут достичь 1 млн барр/сутки. Многомесячная блокада нефтяных портов в этой стране прекращена на фоне договоренностей между враждующими сторонами, добавил эксперт.