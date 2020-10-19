Москва, , 13:38 — REGNUM Вторая волна ковида ставит региональные власти и общество в тяжелую ситуацию. Сейчас это проблема №1 для губернаторского корпуса, заявил ИА REGNUM политолог Дмитрий Михайличенко.

«Казалось, наметившийся выход оказался лишь переходом ко второй волне. В этой ситуации наделенные значительной ответственностью (но не ресурсами) регионы выбирают из худшего. Жесткий локдаун вредит экономике, а «либеральный» режим — представляет потенциальную угрозу жизни россиян. Фокус-группы фиксируют: в обществе есть ощущение продолжительного и болезненного социально-экономического кризиса, худшие последствия которого еще впереди.

Дмитрий Михайличенко Полагаю, региональным властям не нужно сейчас делать категорических высказываний и смотреть по ситуации. Единственно верное, что точно можно сделать сейчас, — это строительство новых ковидных госпиталей и разворачивание новых койко-мест. Они, безусловно, понадобятся. Москва, Дагестан, Иркутская область, Башкирия, Амурская область и ряд других регионов строят или уже построили несколько госпиталей. Другой аспект — расширение механизмов адресной социальной помощи, запрос на которую возрастает. В остальном же губернаторам действовать нужно по ситуации, а не жестко декларировать свою волю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Москвы заявляли, что крайние меры абсолютно неприемлемы и невозможны.

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"Крайние меры — введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны», — сообщил Сергей Собянин.

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