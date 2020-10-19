Рязань, , 13:30 — REGNUM Российская компания ООО ТТМ «Центр» планирует начать в Рязани производство промтоварного закрытого и изотермического фургона Lada Granta под названием АФ-2701 в различных модификациях. Сертификат на авто размещён в открытой базе Росстандарта.

Новинка во всех своих версиях будет оснащена 87-сильным восьмиклапанным мотором рабочим объёмом 1,6 литра. Этот силовой агрегат сочетается с пятискоростной механической коробкой передач.

Также стоит отметить, что автомобиль АФ-2701 принадлежит к категории N1 (транспортные средства, предназначенные для транспортировки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны).

Напомним, в сентябре текущего года самой покупаемой новой моделью Lada в РФ стала Granta — 12 488 единиц. Это на 16% больше, чем в августе 2020 года.

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