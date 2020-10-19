Москва, , 13:26 — REGNUM На прошлой неделе валютная пара доллар/рубль показала ощутимый рост. Об этом 19 октября сообщила ИА REGNUM ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист.

По ее словам, рубль просел на 1,5 рубля к американской валюте, причины этому давно известны. Первое — это вся шумиха, связанная с делом Алексея Навального, хотя сами власти США признают, что уже не знают, на что вводить новые ограничения в России, риск их ввода всё равно оказывает «определенное давление на рубль». Хотя надо отдавать себе отчет в том, что до выборов в США осталось совсем немного времени, напомню, что выборы в США запланированы на 3 ноября. А выборы, как известно, это неопределенность на финансовых рынках, можно строить ожидания на победу того или иного кандидата, но для многих инвесторов эта неопределенность является негативным фактором, и они предпочтут находится в «кеше» до прояснения обстановки, добавил он.

Лист отметила, что, во-вторых, ситуация по периметру России. Тут тоже ничего нового, ситуация с Белоруссией и конфликт между Арменией и Азербайджаном не сулят ничего хорошего с точки зрения экономики. К тому же и то, и другое может вылиться в куда худшее, чем мы наблюдаем сейчас, и для России это определенные риски и соответственно негативное влияния на экономику.

В третьих, добавила она, ситуация с коронавирусом в России стремительно ухудшается, вторая волна, надо признать, уже идет, и пусть пока на карантин сажать людей не планируется, всё может поменяться в любой момент, что тоже оказывает давление на национальную валюту.

По ее словам, если рассматривать картину с точки зрения технического анализа, то всё это укрепление рубля входит в рамки коррекции в нисходящем движении, что мы наблюдаем начиная с конца сентября этого года, когда цена за 1 доллар США впервые за долгое время превышала 80 рублей. И не стоит ожидать дальнейшего роста американской валюты. Всё, что мы наблюдали на прошлой неделе, всего лишь коррекция, и она по большей своей части уже закончена. К тому же из новостного фона на этой неделе только в пятницу будет пресс-конференция ЦБ РФ. Поэтому особых встрясок изнутри ждать не стоит, только если извне, добавила она.

«На текущую неделю стоит ожидать следующее: в понедельник и вторник мы, скорей всего, постоим в районе текущих значений, а к середине недели продолжим нисходящее движение по валютной паре доллар/рубль. Основное ожидание на эту неделю — это увидеть отметку 77,500», — считает эксперт.