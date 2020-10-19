Москва, , 13:19 — REGNUM Чеченской Республике в 2020—2022 годах предоставят денежные средства на создание мест в образовательных учреждениях с целью ликвидации трехсменного обучения школьников. Общая сумма субсидий из федерального центра на эти цели за три года составит более 14,611 млрд рублей.

Эти цифры обнародовало правительство РФ, разместив 19 октября на своем официальном сайте распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным с изменениями сумм субсидий, которые внесены в распределение финансовых объемов на создание новых мест в школах.

Согласно документу Чечне в 2020 году будет предоставлено 7,077 млрд рублей, в 2021 года — 5,854 млрд рублей, в 2022 году — 1,679 млрд рублей.

Помимо Чечни, субсидии получат также Бурятия, Дагестан и Ингушетия. При этом Чечне достались самые большие суммы из них.

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