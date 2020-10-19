Санкт-Петербург, , 14:20 — REGNUM Агропромышленный комплекс (АПК) Ленинградской области в 2020 году показал наивысший результат за всю современную историю сельхозпроизводства региона. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

В этом году практически по всем выращиваемым в области сельскохозяйственным культурам — зерну, рапсу, травам, ягодам и грибам — показан небывалый рост.

Как отметили в областной администрации, зерновых культур собрано 157 тыс. тонн, что на 11,4 тыс. тонн больше, чем в прошлом году и на 17% выше, установленного Минисельхозом РФ показателя для региона.

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