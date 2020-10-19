Краснодар, , 13:13 — REGNUM Муниципальные облигации для строительства новых дорог и содержания новых зеленых зон отдыха планируют выпустить власти Краснодара. Об инициативе сообщил 19 октября на аппаратном совещании глава Краснодара Евгений Первышов.

«Из-за пандемии бюджеты всех уровней оказались в непростых условиях. Вместе с тем, город должен развиваться, нам нужно выполнять поставленные жителями задачи. Есть хорошая мировая практика. Необходимо посмотреть, собрать лучших экспертов Краснодара — финансистов, экономистов — и поработать над выпуском муниципальных инфраструктурных облигационных займов», — сказал Евгений Первышов.

«Нашего муниципального дорожного фонда хватает только на софинансирование федеральной программы. Проработайте конкретные детали размещения инфраструктурных облигаций с экспертами и краевой администрацией», — дал поручение Первышов.

Как отмечалось на заседании, вопрос размещения инфраструктурных облигаций обсуждался на протяжении последних шести месяцев, и «муниципалитет в целом готов к размещению займов». На данный момент уже составлено соответствующее обращение на имя губернатора Краснодарского края и достигнута предварительная договорённость о поддержке.

О том, сколько и на какую сумму планируется выпустить инфраструктурных облигаций, пока не сообщается. Не уточняется также, на какие конкретные объекты будут направлены полученные средства.