Краснодар, 19 октября 2020, 13:13 — REGNUM Муниципальные облигации для строительства новых дорог и содержания новых зеленых зон отдыха планируют выпустить власти Краснодара. Об инициативе сообщил 19 октября на аппаратном совещании глава Краснодара Евгений Первышов.
Как отмечалось на заседании, вопрос размещения инфраструктурных облигаций обсуждался на протяжении последних шести месяцев, и «муниципалитет в целом готов к размещению займов». На данный момент уже составлено соответствующее обращение на имя губернатора Краснодарского края и достигнута предварительная договорённость о поддержке.
О том, сколько и на какую сумму планируется выпустить инфраструктурных облигаций, пока не сообщается. Не уточняется также, на какие конкретные объекты будут направлены полученные средства.