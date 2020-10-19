Москва, , 13:13 — REGNUM Региональные операторы, сформированные в рамках исполнения реформы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, принесли в бюджет уже более 12,4 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на встрече с депутатами фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«На сегодняшний день в России на конкурсной основе осуществляют свою деятельность 178 региональных операторов. Только за 2019 год региональные операторы самостоятельно перечислили в бюджет более 12,4 млрд рублей в виде различных налогов и сборов от своей деятельности», — заявил Кобылкин.

«Это сумма без учёта вовлечения в реформу всей цепочки участников: и транспортников, и переработчиков, и утилизаторов», — указал он.

Реформа обращения с твёрдыми коммунальными отходами призвана решить проблему с несанкционированными свалками и декриминализировать отрасль. Соответствующие механизмы действуют в течение полутора лет в 81 субъекте РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которым даны отсрочки до 2022 года.