Москва, , 13:02 — REGNUM Ингушетии в течение трех лет будет выделено на строительство школ и переоборудование уже имеющихся учебных заведений свыше 8,340 млрд рублей. Денежные средства предоставят из федерального бюджета по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 19 октября на сайте российского правительства. Согласно документу республике в 2020 году будет предоставлено на создание ученических мест 2,725 млрд рублей, в 2021 году сумма составит 5,346 млрд рублей, в 2022 году — 2,684 млрд рублей.

Денежные средства пойдут на «создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения».

Напомним, в Ингушетии в 2018 году удалось ликвидировать трехсменный режим обучения, однако в связи с высокой рождаемостью, угроза возврата к нему все еще имеется. Помимо Ингушетии, распоряжением правительства РФ денежные субсидии на ликвидацию «трехсменки» выделят Чечне, Дагестану и Бурятии.

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