Москва, , 12:52 — REGNUM Банки РФ по итогам 2020 года получат больше 1 трлн прибыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Надо признать, что у многих российских банков по итогам 2020 года будет неприличная для экономики прибыль. Они выйдут на прибыль больше 1 трлн рублей. Но когда падает экономика, падают доходы населения, когда идут другие негативные процессы в экономике, растет бедность, растет концентрация уровня доходов населения, а банки живут припеваючи с более чем триллионной прибылью — вообще так в экономике и в цивилизованных странах не принято. Банки тоже должны нести социальную нагрузку», — сказал экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, жители РФ стали чаще отказываться от кредитов, которые уже были одобрены банками.