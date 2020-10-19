Москва, , 12:51 — REGNUM Пока ситуация с кредитами в РФ находится в пределах разумного, но в будущем малый и микробизнес могут столкнуться с дефолтами и банкротствами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В октябре заканчиваются все каникулы, субсидированные кредиты, дополнительные выплаты безработным. А любые кредиты имеют один очень серьезный отрицательный эффект. Всегда наступает час расплаты. И вот как поведут себя предприятия после окончания каникул и субсидированных кредитов, как они будут расплачиваться, большой вопрос, — сказал Остапкович. — Если крупные предприятия, аффилированные с государством, выдержат эту ситуацию, то малый бизнес и микробизнес может попасть под дефолты вплоть до банкротств. Естественно, это все перенесется на банки. Они наверняка недополучат, и просрочка будет расти. Плюс идет рост ипотечного кредитования. Этот вал может достигнуть точки бифуркации».

Но эта ситуация, как подчеркнул экономист, наступит не раньше конца 2021—2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Курганская область вошла в тройку лидеров среди регионов России по уровню закредитованности населения.

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