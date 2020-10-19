Москва, , 12:47 — REGNUM Новая модель расчёта прожиточного минимума, в отличие от действующей на сегодняшней день исключает риски снижения его величины. Об этом 19 октября в ходе выступления в Общественной палате РФ заявила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

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«Исключаются риски снижения величины прожиточного минимума», — подчеркнула она.

Баталина напомнила, что «в действующей модели снижение возможно».

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о новом исчислении минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума был внесён правительством РФ в Госдуму 30 сентября. По новой методике, прожиточный минимум в 2021 году вырастет на 3,7% в годовом выражении и составит 11 653 рублей, МРОТ в 2021 году увеличится на 5,5% по сравнению с показателем 2020 году и составит 12 792 рублей. Он будет рассчитываться исходя из уровня доходов большинства граждан, а не из потребительской корзины.

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