Нур-Султан, , 12:46 — REGNUM Убытки кинотеатров в Казахстане из-за пандемии коронавируса составили 20 млрд тенге ($46,6 млн). Об этом заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова 19 октября на брифинге.

По её словам, в Казахстане пока сохраняется запрет на работу кинотеатров. «Мы знаем, что кинотеатры несут очень большие потери, рабочие места теряются, но такая ситуация по всему миру», — сказала министр.

Раимкулова добавила, что представителей кинобизнеса освободили до конца года от индивидуального подоходного налога, социального налога, обязательных пенсионных выплат и выплат соцмедстрахования.

Ранее в ассоциации владельцев кинотеатров Казахстана заявили, что потери кинобизнеса с начала пандемии составили 10−15 млрд тенге ($23−35 млн). Представители ассоциации считают, что карантин отбросил кинобизнес на пять лет назад.

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