Москва, 19 октября 2020, 12:45 — REGNUM Пока объем выданных населению РФ кредитов находится на приемлемом уровне, и просрочка не достигла пиковых значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Иными словами, как пояснил Остапкович, «банки выдержат».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, менее чем за полгода действия программы льготной ипотеки «Господдержка 2020» Сбербанк выдал 128 тыс. кредитов на сумму более 323 млрд рублей.
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