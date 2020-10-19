Москва, , 12:39 — REGNUM Годовое выпадение реальных располагаемых доходов граждан РФ в 2020 году составит больше 2 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные о том, что в РФ почти 70% должников объясняют допущенные ими просрочки по кредитам своими финансовыми трудностями.

«Эти цифры меня абсолютно не удивляют. У населения РФ действительно упали реальные располагаемые денежные доходы, — сказал Остапкович. — Последние данные Росстата есть только на II квартал, но оценочно можно сказать, что падение реальных располагаемых доходов продолжается, хотя, может быть, не такими высокими темпами, как во втором квартале. Тогда было минус 8%. Это самые высокие поквартальные темпы падения в XXI веке в экономике России. Скорее всего, годовое падение доходов будет в интервале минус 3−4%. А это больше 2 трлн рублей выпадающих доходов. Естественно, именно из этих доходов население расплачивается за проценты по ссудам. Конечно, у них появились финансовые трудности».

Напомним, как сообщалось ранее, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал РИА Новости о том, что в РФ выросло количество должников, которые допускают просрочку по кредитам, ссылаясь на свои финансовые трудности.

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