Москва, 19 октября 2020, 12:39 — REGNUM Годовое выпадение реальных располагаемых доходов граждан РФ в 2020 году составит больше 2 трлн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные о том, что в РФ почти 70% должников объясняют допущенные ими просрочки по кредитам своими финансовыми трудностями.
Напомним, как сообщалось ранее, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал РИА Новости о том, что в РФ выросло количество должников, которые допускают просрочку по кредитам, ссылаясь на свои финансовые трудности.
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