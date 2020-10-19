Москва, , 12:36 — REGNUM Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») предложил провести в России кредитную амнистию.

«Нужно принять политическое решение по кредитной амнистии. Деньги у государства есть, необходимо выработать гибкие правила и частично просто списать долги, частично компенсировать банкам, частично смягчить условия», — отметил Тумусов в соцсетях.

Зачем ещё нужно государство, если не для помощи гражданам, рассуждает парламентарий.

За последний год объем задолженности населения России по кредитам вырос на 13%, при этом наименее закредитованными оказались жители южных регионов, Крайнего Севера и Москвы, а для Калмыкии этот показатель в восемь раз выше, чем для Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.