Казань, , 12:47 — REGNUM Новый снегоплавильный пункт откроется в столице Татарии к предстоящей зиме. Об этом заявил председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Куляжев.

В настоящий момент в Казани шесть снегоплавильных пунктов завершают подготовку к приему и утилизации снега. К декабрю планируется ввести в эксплуатацию седьмой пункт по улице Аделя Кутуя. Его производительность составит порядка 3,6 тыс. кубических метров в сутки, отметил спикер. Новый пункт позволит сократить сроки вывоза и утилизации снега с улиц Вахитовского, Советского, и Приволжского районов.

Производительность всех семи снегоплавильных пунктов составит 15,6 тыс. куб. метров в сутки, что позволит обойтись без временных свалок снега. При сильных осадках снег будут временно складировать на восьми площадках, добавил Куляжев.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в 2020 году приобрели вторую снегоплавильную установку, работающую на газовом топливе, которая расположится в центре города, рядом с первой.

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