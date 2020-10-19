Стокгольм, , 12:32 — REGNUM Государственная служба занятости Швеции улучшила свой прогноз по состоянию рынка труда на следующий год. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Сейчас безработица в Швеции больше не растет такими же темпами, как до начала пандемии коронавирусной инфекции, что дало возможность ведомству пересмотреть свой прогноз.

Согласно официальным оценкам, к концу первого квартала 2021 года безработными останутся 500 000 человек, что составляет 9,6% всех трудовых ресурсов. Предыдущий прогноз предрекал безработицу на уровне 11,2%.

«Влияние кризиса на рынок труда будет долгосрочным, но мы видим улучшение», — заявила Анника Сунден, руководитель аналитического отдела Государственной службы занятости Швеции.

По ее словам, безработица среди граждан Швеции в возрасте 18−24 лет также пересматривается и, по оценкам, на конец первого квартала следующего года составит 78 000 человек.